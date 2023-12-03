Бодибилдер, снявшийся в "Пятом элементе", умер в 57 лет после трансплантации почки
На 58-м году жизни скончался Шон "Динозавр" Дэвис, британский профессиональный бодибилдер. Дэвис был Мистером Вселенная 1996 года, Мистером Британия и Мистером Европа.
Внимательный зритель может помнить его как одного из подручных архизлодея Жана-Батиста Эмануэля Зорга в "Пятом элементе" Бессона.
Об уходе спортсмена передает Generation Iron со ссылкой на подтверждения от соратников.
Официальная причина не названа, но известно, что проблемы со здоровьем у Динозавра начались давно, и он был вынужден оставить спорт из-за неполадок с почками. Дэвис трижды в неделю проходил диализ и перенес трансплантацию, отстояв в очереди на орган три года. После чего стал пропагандистом донорства.
Ранее сообщалось о смерти блогера-культуриста Альфредо "Фитнес-злодея" Мартино. Там причина смерти также не известна. Но наблюдатели подозревают, что она может крыться в злоупотреблении профильными фармакологическими препаратами, экспертом в области которых "Фитнес-злодей" себя декларировал.