«Переживаю»: мама актера Александра Петрова поделилась тревогой о сыне

«Он переживает. Переживаю и я, конечно. Потому что пишут очень много негатива. Человек не может быть идеален. Он может кому-то нравиться, кому-то - нет. Мне кажется, негатив просто делает его сильнее. Он идет дальше, несмотря ни на что», - заявила мама Петрова Алевтина Анатольевна.