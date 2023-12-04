«Переживаю»: мама актера Александра Петрова поделилась тревогой о сыне
Не так давно популярный российский актер Александр Петров сыграл пышную свадьбу. Мужчина не пожалел на эти цели 25 миллионов рублей. В СМИ отмечают, что актер может запросто позволить себе такие расходы, ведь его съемочный день стоит полмиллиона рублей.
Из-за такого успеха Петрову часто завидуют, мужчина сталкивается с оскорблениями в свой адрес.
«Он переживает. Переживаю и я, конечно. Потому что пишут очень много негатива. Человек не может быть идеален. Он может кому-то нравиться, кому-то - нет. Мне кажется, негатив просто делает его сильнее. Он идет дальше, несмотря ни на что», - заявила мама Петрова Алевтина Анатольевна.
При этом женщина надеется, что страсти вокруг ее сына скоро улягутся и люди переключатся с подробностей его личной жизни на кого-нибудь другого, пишет Starhit.ru.
Ранее "Свободная Пресс" писала о том, что актриса Юлия Пересильд прокомментировала слухи о своей свадьбе.