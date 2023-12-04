Бурунов восхитился сериалом «Слово пацана»

Российский актер Сергей Бурунов, сыгравший в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», восхитился сценарием картины. В шоу «Кстати» для «VK Клипов» с ведущими Гариком Харламовым и Азаматом Мусагалиевым он отметил, что подобных историй в его карьере было немного. По его мнению, в сценарии нет «ни малейшей фальши и картонности».

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Когда я прочел сценарий, я был просто в потрясении. Потому что такой точности, правды и глубины я давно не встречал в современных сценариях <...>. Жора Крыжовников был автором сценария, мой дорогой, горячо любимый и уважаемый. Андрей Золотарев был соавтором сценария. Фантастическая история, очень жесткая, криминальная драма про конец 80-х — начало 90-х, этот переломный момент перестройки, — сказал он.

Ранее с просьбой провести проверку сериала «Слово пацана» в РКН обратилась уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. По ее словам, картина способствует распространению преступной идеологии среди подрастающего поколения. Кроме того, омбудсмен полагает, что фильм может противоречить президентскому указу об основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.