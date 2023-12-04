Том Холланд может появиться в четвертом фильме о «Человеке-пауке»

Том Холланд может появиться в четвёртом фильме о «Человеке-пауке»
Фанаты Тома, ликуйте! Не недавней пресс-конференции Ассоциации выбора критиков Холланд раскрыл своё мнение о возвращении к своей уже культовой роли «Человека-паука» во вселенной Marvel. Актёр всё же не отказывается от сине-красного костюма и готов его примерить только в случае достойного сценария. А сниматься в «фильме ради фильма» он уже не согласен!
«Мы уже обсуждали, каким потенциально может быть четвёртое появление моего персонажа, но сможем ли мы отдать ему должное — это совсем другое дело. Я искренне переживаю о судьбе Человека-паука. Мне очень, очень повезло, что я стал частью франшизы, которая трансформируется с каждым фильмом, и я хочу защитить это наследие. Поэтому я не стану сниматься в фильме ради фильма. Сюжет должен быть достоин этого персонажа», — сказал актёр.
Если вы пропустили новость, то Том ранее заявил, что решил взять отпуск после работы над тяжёлой для его психики ролью.
Источник фото: Gettyimages
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