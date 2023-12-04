Том Холланд может появиться в четвертом фильме о «Человеке-пауке»

«Мы уже обсуждали, каким потенциально может быть четвёртое появление моего персонажа, но сможем ли мы отдать ему должное — это совсем другое дело. Я искренне переживаю о судьбе Человека-паука. Мне очень, очень повезло, что я стал частью франшизы, которая трансформируется с каждым фильмом, и я хочу защитить это наследие. Поэтому я не стану сниматься в фильме ради фильма. Сюжет должен быть достоин этого персонажа», — сказал актёр.