Актеры Голливуда ратифицировали соглашение со студиями

"Сегодня мы завершаем одну из самых важных глав в современной истории индустрии развлечений. Телевизионные и театральные контракты на 2023 год были официально ратифицированы членами SAG-AFTRA по результатам голосования 78,33% против 21,67%", - сообщил профсоюз на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).