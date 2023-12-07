Николас Кейдж намерен завершить карьеру

Один из самых популярных актеров Голливуда Николас Кейдж подумывает о завершении карьеры. Артист признался, что хочет провести оставшееся ему время в кругу семьи.

© Кадр из фильма "Призрачный гонщик"

На новогодней неделе, когда в России будет активно отмечаться Рождество Николас Кейдж задует 60 свечей на своем праздничном торте. В преддверии юбилея актер дал интервью Vanity Fair, во время которого заявил, что намерен завершить свою кинокарьеру.

«Возможно, у меня осталось еще три-четыре фильма. Но мне кажется, что я уже все сказал, что хотел. Теперь хочу быть более строгим и жестким в процессе отбора... И попрощаться на высокой ноте», — отметил Николас в разговоре с журналистами.

Кейдж также добавил, что его отец умер в 75 лет, и, по его (ничем не аргументированным) подсчетам, жить ему осталось всего 15 лет. И провести их артист собирается не на съемочной площадке, а в кругу родных.

«Что я хочу делать с этими 15 годами, используя моего отца в качестве модели? — спросил отец троих детей. — Мне очень ясно пришло в голову, что я хочу провести время со своей семьей… Я начинаю реализовывать этот план».

А пока план по завершению карьеры не вступил в силу, а находится лишь в ближайшей перспективе, Кейдж признается, что очень хотел бы попробовать себя в других формах актерского мастерства, например, в сериале. На счету Николаса более 100 художественных фильмов, но нет ни одного сериала.