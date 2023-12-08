Главная красавица Голливуда: 70 лет Ким Бейсингер

70 лет назад, 8 декабря 1953 года в небольшом городке Атенс, штат Джорджия родилась американская актриса и икона красоты 80-х Ким Бейсингер.

В детстве Ким была крайне застенчивой девочкой. Она редко отвечала на уроках и плохо училась. Когда родители отвели дочь к врачам, те поставили Бейсингер страшный диагноз — склонность к аутизму. В конце концов девушке удалось преодолеть проблемы с коммуникацией и самооценкой и стать одной из самых соблазнительных женщин своего поколения.

В 17 лет Бейсингер приняла участие в конкурсе красоты «Мисс Джорджия», в котором одержала оглушительную победу. В следующем году она покорила жюри конкурса «Мисс Америка», где получила почетный титул «Мисс язычница».

Яркую Ким заметили продюсеры и вскоре девушка стала главной звездой модельного бизнеса США. Кроме съемок для модных журналов, Бейсингер появлялась в рекламе, пела, танцевала и играла в любительских спектаклях.

В 1976 году красотка решила перевернуть карьеру с ног на голову и переехала в Лос-Анджелес, где начала пробовать свои силы в кино. Несмотря на яркую внешность и обаяние, Бейсингер пришлось ждать славы долгих 7 лет. Лишь в 1983 году удача наконец повернулась к ней лицом. Сначала Ким снялась в картине «Мужчина, который любил женщин», затем приняла участие в очередной серии бондианы «Никогда не говори никогда». В 1986 году красотка взорвала не только Голливуд, но и весь мир, сыграв главную роль в эротической мелодраме «9½ недель».

Всего за карьеру Ким Бейсингер исполнила роли более чем в 100 фильмах. В 1997 году, после выхода картины «Секреты Лос-Анджелеса» актриса стала обладательницей самой почетной премии киноиндустрии – статуэтки «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана.