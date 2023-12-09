История Хенга Нгора — врача, который пережил геноцид и получил "Оскар"

За свою дебютную роль в исторической драме 1984 года "Поля смерти" актер и врач Хенг С. Нгор получил премию "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана", став первым американцем азиатского происхождения, победившим в этой категории.

© Кадр из фильма "Поля смерти"

К этой роли и последующей славе Нгора привела отнюдь не сладкая жизнь. О трагической судьбе Хенга Нгора — в материале "Рамблера".

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Жизнь Нгора в Камбодже

Нгор родился в семье китайских кхмеров в 1940 году. Он стал акушером-гинекологом и практиковал в столице страны, Пномпене. В 1975 году радикальное коммунистическое движение, известное как "красные кхмеры", отстранило камбоджийское правительство от власти, захватило Пномпень и изгнало мирных жителей из города в трудовые лагеря.

В течение следующих четырех лет под руководством лидера "красных кхмеров" Пола Пота было убито около 1,5 миллиона (некоторые называют цифру в 2 миллиона) камбоджийцев, а многие представители профессионального и инженерно-технического класса страны были ликвидированы. Места этих массовых убийств стали известны как "поля смерти".

Нгор и его жена, Чанг Ми Хуой, были в числе тех, кого отправили в лагеря принудительного труда. Нгор притворялся таксистом, несмотря на пытки, под которыми его заставляли признаться в истинном роде занятий, потому что интеллигенцию казнили. Ему пришлось скрывать, что он врач, даже когда его жена умирала при родах (ни она, ни ребенок не выжили). После вьетнамского вторжения в Камбоджу в 1979 году Нгор вместе с племянницей бежал в Таиланд и работал врачом в лагерях беженцев, а на следующий год переехал в США. Там он работал консультантом по трудоустройству беженцев в Лос-Анджелесе.

Как Нгор попал в кино

Примерно в это время Хенг Нгор познакомился с Пэт Голден на свадьбе друзей в Калифорнии. Кастинг-директор, искавшая актеров для участия в фильме о геноциде в Камбодже, пригласила Нгора на роль Дитха Прана, журналиста, который также пережил правление красных кхмеров. Несмотря на то, что Нгор никогда не выступал на камеру, он, по словам Голден, "обладал врожденным актерским даром" и, вопреки некоторым колебаниям, вернулся в Таиланд для съемок "Полей убийства".

В фильме "Поля смерти" Нгор исполнил роль Дита Прана (1942-2008), камбоджийского фотожурналиста, который с 1972 по 1975 год был помощником американского корреспондента New York Times Сидни Шанберга, освещавшего гражданскую войну в Камбодже. Дит рисковал своей жизнью, чтобы спасти западных журналистов, когда "красные кхмеры" захватили власть в 1975 году, но те, в свою очередь, потерпели неудачу, пытаясь вывезти его из страны вместе с собой. Его взяли в плен, пытали, заставили работать на ферме, и он едва не умер от голода в условиях фактического рабства, прежде чем был освобожден вторгшимися вьетнамскими войсками в начале 1979 года. Нгор использовал свой собственный опыт борьбы за выживание в Камбодже, чтобы сыграть Дита.

"Фильм реалистичен, но недостаточно. Жестокость "красных кхмеров" в жизни в разы сильнее", — говорил о фильме Нгор.

Учитывая характер фильма, мысль о том, чтобы вновь столкнуться с такой свежей травматичной атмосферой, должна была показаться Нгору невозможной, но режиссер Роланд Йоффе высоко отозвался о враче, сказав: "Он был очень смелым. Актерская игра подразумевает, что вы должны отдать свою душу, и он это сделал". Несомненно, именно это чувство храбрости заставило Нгора продолжать рассказывать людям о своем опыте и опыте миллионов других людей, страдавших и погибших во времена красных кхмеров.

Фильм "Поля убийства" получил высокую оценку критиков и семь номинаций на премию "Оскар", в том числе в категории "Лучший фильм" и "Лучший актер второго плана" в исполнении Хенга С. Нгора. Попав в лос-анджелесские пробки по пути на церемонию, Нгор вместе со своей племянницей Софией Нгор Деметри добрался до места проведения церемонии как раз вовремя, чтобы услышать, как его имя объявляют лучшим актером второго плана. Выйдя на сцену перед зрителями и миллионами телезрителей, он произнес речь, в которой смешались гордость, смирение и благодарность. Позже он передал статуэтку своей племяннице и провозгласил: "Это для тебя. Я сделал это для тебя". После выхода фильма "Поля смерти" Нгор продолжал играть эпизодические роли в кино и на телевидении и до начала 1996 года боролся за повышение осведомленности о геноциде в Камбодже.

Смерть Хенга Нгора

25 февраля 1996 года Хенг С. Нгор был застрелен тремя подростками возле своего дома в Лос-Анджелесе. Его смерть была квалифицирована как убийство в результате неудачного ограбления, хотя в последующие годы правомерность такого решения была поставлена под сомнение. По данным People, подростки не украли ни его автомобиль Mercedes, ни $3 700 наличными, которые были при нем, что, конечно, подозрительно для воров.

Учитывая его активную деятельность по борьбе с геноцидом в Камбодже, идея о том, что убийство Нгора было политически мотивированным и, возможно, даже заказанным бывшими членами "красных кхмеров", начала набирать обороты среди членов камбоджийской общины Америки.

В беседе с Vice в 2016 году о своем документальном фильме "Поля смерти доктора Хенга С. Нгора" режиссер Артур Донг затронул тему возможной гибели Нгора от рук "красных кхмеров". Ссылаясь на комментарии Канг Кхек Иева (по прозвищу "Товарищ Дуть"), одного из главных злодеев режима, который в конце концов заявил, что смерть Хенга С. Нгора была заказана оставшимися в живых "красными кхмерами", Донг сказал:

"Для меня дело еще не закрыто. Я признаю обвинительные приговоры, но вы также должны понимать, что никто не заставлял Дутя говорить то, что он сказал. Поговорите с некоторыми людьми, и они скажут, что Дуть сошел с ума; другие будут утверждать, что он был внутри режима и точно знал, что происходит".