Самые громкие роли Кеннета Браны: от "Гарри Поттера" до "Оппенгеймера"

Известному британскому актеру и режиссеру Кеннету Бране исполняется 63 года. В честь этой даты редакция " Клео.ру " решила вспомнить его самые выдающиеся работы.

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Талантливый актер начал свою карьеру в 1981 году. Он совмещал работу в кино с игрой на театральных подмостках, но это не помешало ему стать лауреатом премий “Оскар”, “Эмми” и “Золотой Глобус”.

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Много шума из ничего (1993)

Основой сюжета стала одноименная пьеса Уильяма Шекспира. Кеннет Брана одновременно был режиссером и сыграл главную роль в этой картине. Она была тепло принята зрителями и до сих пор оставляет приятные впечатления.

Гарри Поттер и Тайная комната (2002)

Во второй части истории о волшебнике из Хогвартса Кеннет Брана сыграл Златопуста Локонса – преподавателя по защите от темных искусств. Актер прекрасно справилися с ролью, сочетая в персонаже и очаровательные, и раздражающие черты. Режиссер фильма Крис Колламбус убежден, что никто другой не смог бы справиться с этой ролью лучше, чем Брана.

Дюнкерк (2017)

В этой картине Кеннет Брана перевоплотился в командира Болтона. Режиссером фильма был всемирно известный Кристофер Нолан. Болтон – хладнокровный, но жалостливый, суровый, но эмоциональный человек. Актеру удалось объединить эти противоречия в персонаже и сделать его живым и честным.

Убийство в Восточном экспрессе (2017) / Смерть на Ниле (2020)

В фильме “Убийство в Восточном экспрессе” Кеннет Брана выступил и актером, и режиссером. Это экранизация детективного романа Агаты Кристи, в которой можно увидеть новый взгляд на всеми любимый сюжет.

Брана сыграл главную роль в фильме, он перевоплотился в Эркюля Пуаро и отлично справился с задачей. А выдающиеся усы детектива стали настоящей визитной карточкой этого фильма.

Через несколько лет Кеннет Брана снял продолжение – "Смерть на Ниле". Еще одна история с загадочным убийством была раскрыта талантливым сыщиком Пуаро, которого снова не менее талантливо сыграл Брана.

Довод (2020)

Еще один фильм Кристофера Нолана. Как утверждает сам Кеннет Брана, он не уверен в том, кого сыграл в этой картине. Если в начале фильма его герой – настоящий антагонист, то по мере развития сюжета роли меняются и становятся не такими однозначными. К тому же Кеннет рассказывает, что его персонаж мог меняться прямо во время съемок, так что вжиться в роль было довольно сложно.

Оппенгеймер (2023)

Один из главных фильмов 2023 года тоже не обошелся без участия Браны. Он сыграл роль Нильса Бора – физика, который был примером для Оппенгеймера. Роль Кеннета в этом фильме не была главной, но он смог с помощью своего героя подсветить характер основного персонажа картины.