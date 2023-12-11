Пересильд расплакалась от сериала «Слово пацана»

14-летняя дочка актрисы Юлии Пересильд Анна поделилась со StatHit, что ее мама не удержалась от слез при просмотре пятой серии проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте», где ее героиня Айгуль подвергается изнасилованию.

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При этом сама юная актриса рассказала, что смотрела шоу вместе с мамой. По ее словам, Пересильд плакала не только от этой сцены.

Напомним, что по сюжету сериала ее героиня вступает в уличную банду, чтобы быть ближе к возлюбленному, но потом школьницу похищают и мучают.