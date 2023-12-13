Умер звезда сериалов "Доктор Хаус" и "Бруклин 9-9" Андре Брауэр

В "Докторе Хаусе" Брауэр играл психиатра Деррила Нолана. Андре Брауэр родился в Чикаго в 1962 голу, он окончил Стэнфордский университет, затем поступил в Джульярдскую школу на драматическое отделение.

Его первой ролью на экране стала роль солдата Союза в фильме "Слава", где он сыграл Томаса Сирлза. Артист является двукратным обладателем Эмми, он получил награды за роль детектива Фрэнка Пемблтона в сериале "Убийство: жизнь на улице" (1993-1999 гг.) и роль главного преступника Ника Атуотера в сериале "Вор" (2006 год). Также он снимался в популярном проекте "Бруклин 9-9" (2013-2021 гг.).