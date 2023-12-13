«В бой идут одни «старики», Леонид Быков (1973). Вершиной актерской и режиссерской карьеры Быкова стала военная драма «В бой идут одни «старики», повествующая о буднях летчиков-истребителей летом 1943 года во время битвы за Днепр. Актер перевоплотился в фильме в капитана Алексея Титаренко по прозвищу «Маэстро». Таким образом Быков косвенно осуществил свою мечту стать летчиком, сыграв его в кино. Фильм вышел в 1974 году, собрал 44,3 млн зрителей и стал четвертым в прокате. Многие фразы Титаренко разошлись на цитаты — «Ребята, будем жить!»; «Пилотом можешь ты не быть, но музыкантом быть обязан»; «Война — это все преходящее. А музыка вечна» и другие. Особую роль в картине играет музыка, которая помогает солдатам настраиваться на бои. Сюжет сопровождается песнями «Смуглянка», «Вечерний звон», «Эх, дороги…», «За того парня», «В землянке» и мелодией танго «Утомленное солнце». На фото: Владимир Талашко и Леонид Быков в фильме «В бой идут одни «старики»