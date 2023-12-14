Райан Гослинг и Марго Робби сыграют родителей Дэнни Оушена

«Марго Робби – моя мать? Я всегда об этом думал. А Райан Гослинг – мой отец, когда вы об этом думаете, это кое-что да значит. Правда», - сообщил Клуни в беседе с Vaiety на премьере своего фильма в качестве режиссёра «Парни в лодке» (2023).