Райан Гослинг и Марго Робби сыграют родителей Дэнни Оушена
Джордж Клуни дал одобрение Райану Гослингу и Марго Робби на то, чтобы они сыграли родителей его героя Дэнни Оушена в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена» (2000). Несмотря на то, что информации о новой картине к этому моменту немного, ходят слухи, что звёзды «Барби» изобразят на экране супружескую пару, воспитавшую будущего профессионального грабителя.
«Марго Робби – моя мать? Я всегда об этом думал. А Райан Гослинг – мой отец, когда вы об этом думаете, это кое-что да значит. Правда», - сообщил Клуни в беседе с Vaiety на премьере своего фильма в качестве режиссёра «Парни в лодке» (2023).
Снимет приквел «Одиннадцати друзей Оушена» Джей Роуч по сценарию Кэри Соломон. Несмотря на то, что события трилогии Клуни 2000-го года происходят в Лас-Вегасе, действие новой картины, как ожидается, будет иметь место в Европе в 1960-х. «8 подруг Оушена» (2018) - последний на сегодняшний день фильм франшизы, в котором Сандра Буллок сыграла сестру Дэнни.