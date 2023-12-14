Финалистка реалити-шоу по «Игре в кальмара» раскрыла секреты успешной игры

Би Сарафьян была игроком 018 в шоу Netflix «Игра в кальмара: Вызов». Участница из Великобритании дошла до финальной дюжины игроков, но затем ее выгнали из шоу.

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В течение почти двух недель участники реалити каждый день соревновались в напряженных играх на ловкость и смекалку за возможность выиграть 4,56 миллиона долларов.

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Би рассказала Business Insider о том, как ей удалось справиться с челленджами «Игры в кальмара».

«Красный свет — зеленый свет»

В игре «Красный свет — зеленый свет» необходимо было дойти до конца поля, не будучи замеченным вращающейся поющей куклой.

Би решила, что лучший способ сохранить тело неподвижным, когда нам нужно остановиться, — это сесть. Девушка вставала всякий раз, когда игроки могли двигаться вперед, и обязательно садилась к тому моменту, когда кукла переставала петь и поворачивалась.

«Поначалу все смеялись надо мной, но к середине игры все стали придерживаться этой тактики, когда поняли, что застрянут на своих позициях не на несколько секунд, а на несколько долгих минут».

«Сахарные соты»

Чтобы пройти испытание, нужно было вырезать фигуру из печенья самостоятельно или с помощью иглы. Вдохновленные оригинальным шоу «Игра в кальмара», многие участники решили утопить свое печенье в слюне. Печенье становилось очень мягким, что позволяло легко и быстро выковыривать его. Все, кто делал самую сложную фигуру — зонтик, — обмакивали свое печенье в слюну.

«Для меня это был ужасный опыт, потому что у меня мизофония, то есть я чувствительна к звукам, издаваемым ртом. Я слышала, как вокруг меня рвотные позывы и хрипы, и изо всех сил старалась сохранять спокойствие. Это было ужасно».

Сарафьян попалась форма круга, которая была одной из самых простых. Девушка призналась, что ей было неудобно топить печенье в слюне, поэтому ей пришлось использовать прилагаемую иглу, чтобы вырезать форму, и это заняло гораздо больше времени, чем у соперников. Би отмечает, что лучше всего использовать иглу, вырезая форму с обратной стороны печенья.

Социальные игры

Би рассказала, что она обычно очень стесняется новых знакомств, но после первого же испытания она почувствовала облегчение и уже обнималась с другими игроками. Сарафьян быстро подружилась с Амандой (игрок 019), и девушки поддерживали отношения на протяжении всего шоу.

На шоу также были испытания, в которых необходимо было выгнать какого-либо игрока или дать ему преимущество в челлендже.

«Социальные испытания подтолкнули меня к налаживанию связей с людьми, чтобы меня не обделили вниманием. Испытания также побуждали быть внимательным к своим взаимодействиям и к тому, как люди воспринимают тебя из-за них».

«Стеклянный мост», «Марблс» и «Кубик»

Би вспоминает, как ее поставили в пару с Мелиссой (игрок 361) в челлендже «Марблс». Девушка решилась довериться сопернице при выборе игры, хотя в итоге чуть не проиграла. Би отмечает, что лучшей стратегией было бы выбрать более легкую игру.

Сарафьян говорит, что во время испытаний «Стеклянный мост» и «Кубик» игроки стали работать как одна большая команда.

«На финальных этапах присутствовал дух стаи, и хотя я не советую будущим игрокам принуждать себя к подчинению, не всегда протест против группы может быть самым разумным решением».

В игре «Кубик» нужно было бросить кубик, чтобы устранить либо себя, либо другого игрока в группе. Если выпадала шестерка, игрок, которого выбрали, выбывал из игры. Би выбрала выгнать саму себя.