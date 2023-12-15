Актриса Анна Пересильд призналась, что многие сверстники неверно воспринимают "Слово пацана"

Актриса Анна Пересильд, исполнившая роль Айгуль в «Слове пацана», заявила, что многие ее сверстники неправильно поняли сериал. Об этом сообщает «СтарХит».

«На самом деле все отнеслись по-разному. Одни достаточно хорошо — они поддерживают, говорят: «Очень классный сериал». Им нравится, они понимают посыл. Некоторым нравится, но они немного не так воспринимают увиденное. Я пытаюсь направить их в правильное русло», — подчеркнула Пересильд-младшая.

14-летняя артистка заявила, что ее родители — Юлия Пересильд и режиссер Алексей Учитель — были против ее участия в шоу, так как считали его тяжелым. При этом юная звезда признала, что в итоге ее мать назвала проект «крутым опытом».