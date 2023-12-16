Автор «Дневника хача» рассказал о роли мечты
Российский видеоблогер, актер, автор YouTube-канала "Дневник хача" Амиран Сардаров на премьере фильма "Елки 10" в столичном кинотеатре "Октябрь" Сардаров рассказал о роли мечты. Его цитирует "Пятый канал".
По словам Сардарова, он мечтает о роли, ради которой нужно было бы преодолевать себя.
"Каких-нибудь мерзавцев поиграть бы, маньяков. Это моя мечта", — сказал он, приведя в пример роль маньяка Андрея Чикатило.
В новых "Елках" персонаж Сардарова — мошенник, и актер считает, что неплохо справился с ролью.
"Я уже снимался в предыдущих "Елках", но там моего персонажа не раскрыли. А сейчас ко мне нашли подход", — заявил он.
Накануне юморист Гарик Харламов признался, что хотел бы сыграть или озвучить антагониста в мультфильме.
"У меня дубляжа в мультиках было очень много, но злодеев не было! Даже сейчас в "Кентервильском привидении" персонаж на самом деле милый и добрый", — подчеркнул комик.