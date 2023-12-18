18 декабря 60 лет исполняется одному из самых звездных актеров Голливуда Брэду Питту.

Брэд Питт родился в 1963 году в городе Шони (штат Оклахома, США) в очень религиозной семье. Его отец был менеджером в компании, которая занималась грузоперевозками, мать работала школьным психологом-консультантом.

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Детство будущего актера прошло в Миссури в Спрингфилде куда Питты переехали вскоре после его рождения. Брэд рос активным мальчиком, занимался спортом, музыкой, принимал участие в студенческом самоуправлении. После школы он поступил в университет Миссури-Колумбия, где изучал журналистику и рекламное дело. Тем не менее, получив диплом Питт решил не связывать свою жизнь с медиа, а отправился покорять Голливуд.

Первые годы жизни в кинематографической столице Америки дались молодому человеку нелегко. Брэду приходилось трудиться на разных, порой самых низкооплачиваемых работах, чтобы посещать актерские курсы. Он был водителем, перевозчиком мебели и даже промоутером, одетым в костюм гигантского цыплёнка.

После нескольких эпизодических съемок в 1988 году Питт сыграл ведущую роль в фильме «Тёмная сторона Солнца». Правда из-за гражданской войны в Югославии, где работала съемочная группа, часть пленки оказалась утерянной и фильм вышел только в 1997 году. Карьера молодого актера пошла в гору после выхода в 1991 году приключенческой драмы Ридли Скотта «Тельма и Луиза», где Брэд сыграл хоть и второстепенную, но заметную роль.

Всего за свою карьеру Питт принял участие более чем в 330 киноработах. Актер обладатель множества различных наград, в том числе двух статуэток «Оскар». Первую статуэтку Брэд получил в 2014 году благодаря продюсерской деятельности для фильма «12 лет рабства». Вторую актер завоевал благодаря роли второго плана в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», о преступлениях «Семьи» Мэнсона.

Главными женщинами в жизни Брэда Питта стали Гвинет Пэлтроу, Дженнифер Энистон и Анджелина Джоли. С Гвинет Пэлтроу актер сошелся на съемках триллера «Семь» в 1995 году. Пара даже собиралась пожениться, но внезапно для поклонников расторгла помолвку.

В 2000 году артист женился на звезде телесериала «Друзья» Дженнифер Энистон. Из союз продержался пять лет. В это время у Брэда завязался роман с партнёршей по фильму «Мистер и миссис Смит» актрисой Анджелиной Джоли. Несмотря на рождение детей, они официально стали мужем и женой лишь в 2014 году. Но семейное счастье продлилось недолго и в апреле 2019 года брак был расторгнут по решению суда.

В 1995 году актер был назван «самым сексуальным мужчиной» в мире по версии американского журнала People. Даже сейчас Питт продолжает пользоваться особым почитанием у женской аудитории среди всех звезд Голливуда.