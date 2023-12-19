Родители Маколея, Кит Калкин и Патрисия Брентрап, были довольно жесткими и требовательными по отношению к своему сыну. Они всячески продвигали его карьеру детского актера, заставляя сниматься в рекламе и пройти множество кастингов еще в раннем возрасте.

Когда Маколею было всего 9 лет, он сыграл главную роль в фильме «Один дома», который принес ему огромную популярность. Но его родители, видя в этом возможность заработать, стали еще более требовательными.

В итоге, когда Маколею исполнилось 16 лет, он подал в суд на собственных родителей, чтобы стать финансово независимым. Суд удовлетворил его иск, и Калкин получил доступ к заработанным им миллионам. После этого он прекратил активную кинокарьеру.