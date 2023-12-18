Актер из сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев ушел из театра
Исполнитель роли Марата в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» 24-летний актёр Рузиль Минекаев уволился из Театра на Трубной в Москве.
Эту информацию изданию «БизнесOnline» подтвердила агент актёра Елена Чигвинцева. Причиной ухода она назвала невозможность совмещать работу в театре со съёмками в кино и сериалах.
По словам Чигвинцевой, сейчас Минекаев занят в съёмках сериала «Подслушано в Рыбинске», которые проходят в Ярославской области. Он должен выйти на экраны весной 2024 года.
Также, по словам агента, Минекаеву скоро предстоят съёмки в полнометражном фильме, где актёр сыграет главного героя в молодости.