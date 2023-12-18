Актер из сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев ушел из театра

Исполнитель роли Марата в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» 24-летний актёр Рузиль Минекаев уволился из Театра на Трубной в Москве.

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Эту информацию изданию «БизнесOnline» подтвердила агент актёра Елена Чигвинцева. Причиной ухода она назвала невозможность совмещать работу в театре со съёмками в кино и сериалах.

По словам Чигвинцевой, сейчас Минекаев занят в съёмках сериала «Подслушано в Рыбинске», которые проходят в Ярославской области. Он должен выйти на экраны весной 2024 года.