Умерла перенесшая инфаркт мозга певица и актриса Линда ван Дайк

В родном Амстердаме скончалась нидерландская артистка Линда ван Дайк. Ван Дайк, она же Линда Марианна де Харто, - певица, актриса театра, кино и ТВ.

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В 2021-м женщина перенесла ишемический инсульт. После чего актрисе понадобилась длительная реабилитация. Правую руку парализовало. Большую часть времени Ван Дайк проводила в инвалидном кресле, рассказывала СМИ ее дочь.

Ван Дайк родилась в 1948 году в актерской семье, отец - Лео де Хартог, мать - Тедди Шаанк. В 1960-х была вокалисткой группы Boo and the Booboo`s.

Снималась в середины 60-х: "Девушка-гангстер", "Две королевы и валет", "Затаив дыхание", "Сюзи Кью", "Черный тюльпан", другие фильмы и сериалы.