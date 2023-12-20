Умер заболевший лихорадкой денге актер Бриджеш Трипати
Ушел из жизни индийский актер Бриджеш Трипати, известный по десяткам сериалов и кинокартин - "Пешка", "Тайна", "Без прикрытия", "Честь", "Рынок", "За гранью дозволенного", "На границе", "Ангел смерти".
Как передает IndiaTV, две недели назад актер заболел лихорадкой денге и был госпитализирован в Мируте. После выписки Трипати вернулся в Мумбаи, где ночью внезапно скончался от сердечного приступа.
Когда артиста доставили в больницу, медикам оставалось лишь констатировать его смерть.
Бриджеш Трипати пришел в кинобизнес в конце 1970-м. С 1980-го снимался в Болливуде. Всего в фильмографии Трипати более 250 одних только болливудских лент.