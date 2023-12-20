Умер заболевший лихорадкой денге актер Бриджеш Трипати

Ушел из жизни индийский актер Бриджеш Трипати, известный по десяткам сериалов и кинокартин - "Пешка", "Тайна", "Без прикрытия", "Честь", "Рынок", "За гранью дозволенного", "На границе", "Ангел смерти".

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Как передает IndiaTV, две недели назад актер заболел лихорадкой денге и был госпитализирован в Мируте. После выписки Трипати вернулся в Мумбаи, где ночью внезапно скончался от сердечного приступа.

Когда артиста доставили в больницу, медикам оставалось лишь констатировать его смерть.