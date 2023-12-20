Актриса Миронова рассказала о том, как ей вылили суп на голову в «Холопе-2»

Сам момент Клим еще все время шутил, что суп должен быть очень горячим. Он говорил: мне хочется, чтобы, когда его вынесли, шел пар, как от кипятка, в кадре. А я понимаю, что в этом же кадре на меня его льют, собственно говоря. Я говорю: Клим, а это так принципиально важно? Я, конечно, могу пожертвовать своим лицом, но это будет на один дубль, — рассказала актриса.