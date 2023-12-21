Иван Янковский назван лучшим актером года

Российские критики назвали лучшего актера сериалов сезона-2023. Издание "Вокруг ТВ" по традиции подводит итоги и публикует мнения экспертов индустрии. Первым вышел рейтинг, в котором российские кинокритики и киножурналисты назвали лучшего актера года. Впереди рейтинги в категориях "Лучшая актриса года" и "Открытие года."

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В опросе "Вокруг ТВ" в 2023 году участвовали 19 ведущих российских критиков и четыре популярных Telegram-канала о кино. Журналисты вспомнили около 30 сериальных проектов и так или иначе отметили 25 актеров. Больше всего голосов собрал Иван Янковский - его упомянули 15 критиков, при этом 12 поставили на первое место. Итак, Иван объявляется лучшим актером сезона-2023.

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Забавно, но в прошлом году в рейтинге "Вокруг ТВ" победил отец Ивана - Филипп Янковский. По подсчетам авторов статьи, за Даниила Воробьева, занявшего второе место в рейтинге, проголосовало четверо критиков, один упомянул. Эльдара Калимулина вспомнили шесть раз, двое поставили его на первое место. Трижды в рейтинге упомянули Никиту Ефремова (ни одного первого места) и Никиту Кологривого (одно первое место), дважды Константина Плотникова (одно первое место) и Евгения Ткачука.

Полностью мнения журналистов можно читать по ссылке.

Приведем топ лидеров по мнению автора этих строк.

Иван Янковский ("Плейлист волонтера", "Фишер", "Слово пацана. Кровь на асфальте" и грядущее "Преступление и наказание") - он показал, что может быть разноплановым и убедительным каждый раз. И достойно продолжает знаменитую актерскую династию.Никита Ефремов ("Библиотекарь","Крутая перемена"). Каждая роль - знаковая.Никита Кологривый ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "По щучьему велению", "Волшебный участок"). Мне понравился этот артист, что называется, с первого взгляда. Рада, что его карьера идет по нарастающей.