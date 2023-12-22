Девушка исполнила роль одной из главных героинь по имени Айгуль. Отец Анны, режиссер Алексей Учитель, был против участия дочери в проекте. Однако юной актрисе удалось уговорить родителей позволить ей принять участие в съемках. Родители переживали, что тяжелая роль скажется на психике подростка.

Мама Анны, Юлия Пересильд, также не была в восторге от желания дочери принять участие в съемках. Актриса переживала, что Анне придется принять участие в съемках сцены с изнасилованием.

«Я вижу, как Аня глубоко включается. Поэтому я все время была на связи, и ее папа тоже. Мы очень сильно переживали, работали с психологом», - рассказала Пересильд в беседе с Womanhit.ru.

По словам Юлии, после съемок Аня сильно изменилась и стала мыслить по-другому. Однако пока Пересильд не видит актерского будущего у своей наследницы.