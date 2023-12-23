Актера из сериала «СашаТаня» нашли мертвым в Москве

Актера Егора Найдовича, сыгравшего в сериале «СашаТаня», нашли мертвым в съемной квартире на улице Академика Комарова в Москве, ему было 40 лет. Тело обнаружил его сосед, вернувшийся с прогулки с женой, передает MK.RU.

«Когда жилец с супругой вернулся домой, то увидел бездыханное тело Найдовича, лежащее на кровати. В последнее время у актера было мало ролей, и он просиживал часами за написанием сценариев», — уточняет издание. Возможной причиной смерти называют частое употребление алкоголя в последний месяц его жизни.

Помимо эпизодической роли в сериале «СашаТаня», Егор Найдович снимался в таких кинокартинах, как «Небесная команда» и «Трудные подростки». Кроме того, актер выступал с авторскими песнями, исполняя их под гитару, на сцене театра «Вертикаль» в Москве.