На 54-м году жизни не стало британского актера Иэна Пепперелла, известного по ролям в ряде важных телешоу.

© 0Российская Газета

Пепперелл - это Рой Такер из культовых "Арчеров", классического островного сериала. Плюс он сыграл Кевина Флетчера в "Чисто английском убийстве" и Расселла в "мыльной опере" "Жители Ист-Энда".

Некролог публикует минувшим вечером The Guardian - со ссылкой на подтверждение от коллег артиста. Иэн умер 22 декабря от продолжительной болезни.