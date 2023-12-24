В 53 года ушел из жизни актер из сериала "Чисто английское убийство"
На 54-м году жизни не стало британского актера Иэна Пепперелла, известного по ролям в ряде важных телешоу.
Пепперелл - это Рой Такер из культовых "Арчеров", классического островного сериала. Плюс он сыграл Кевина Флетчера в "Чисто английском убийстве" и Расселла в "мыльной опере" "Жители Ист-Энда".
Некролог публикует минувшим вечером The Guardian - со ссылкой на подтверждение от коллег артиста. Иэн умер 22 декабря от продолжительной болезни.
В соцсетях - масса теплых слов и воспоминаний соратников, отмечающих несомненный талант дорогого усопшего.