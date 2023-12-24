Муцениеце призналась, о каких упущенных ролях в кино сожалеет больше всего

Артистка уточнила, что должна была сыграть в сериале «Фишер» про опасного преступника, но роль досталась Саше Бортич. Муцениеце убеждена, что смогла бы лучше попасть в роль и передать дух того времени. Помимо этого, актриса сожалеет об упущенной роли в сериале «Госпожа», так как авторами проекта были ее друзья. К тому же, отметила актриса, ей очень шел фиолетовый парик.