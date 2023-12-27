«Ренхап»: скончался актер из фильма «Паразиты» Ли Сон-гюн

Южнокорейский актёр Ли Сон-гюн, наиболее известный по ролям в фильмах «Паразиты» и «Трудный день», скончался на 49-м году жизни в Сеуле. Трагическую новость о его смерти сообщило агентство «Рёнхап».

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В сообщении уточняется, что актёра без сознания нашли в машине, припаркованной в центральной части Сеула. По словам сотрудника экстренной службы, была констатирована смерть мужчины, поэтому его не стали госпитализировать.

Агентство отмечает, что ранее в полицию поступило сообщение, в котором говорилось, что актёр ушёл из дома и оставил записку. О её содержании не сообщается. При этом в публикации уточняется, что записка была похожа на предсмертную.