Футболист Дзюба снялся в фильме «Конец Славы»

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба снялся в российском фильме «Конец Славы», где главную роль исполняет актёр Павел Деревянко.

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Также в фильме снялись такие актеры, как Дарья Урсуляк, Сергей Чирков, Максим Лагашкин, Ян Цапник, Екатерина Климова и другие.

Дзюба в нынешнем сезоне сыграл за московскую команду 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.