Умер снявшийся в 155 фильмах индийский актер

Ушел из жизни индийский актер, режиссер и сценарист, известный как Виджаякант. На его счету - 155 проектов.

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До того, как стать политиком, артист, настоящее имя которого - Нараянан Виджаярадж Алагарсвами, был значительной звездой Колливуда - тамильского сегмента киноиндустрии Индии.

Как передают местные СМИ, 71-летний артист был госпитализирован в частную больницу "после того, как у него начались проблемы с дыханием".

В госпитале актеру поставили диагноз COVID-19 и поместили в палату интенсивной терапии на аппарат ИВЛ. Но это не помогло - 28 декабря Виждаякант умер, после резкого ухудшения состояния.

В своем аккаунте в соцсети больница публикует соответствующее заявление, заверяя, что ее врачи сражались за жизнь звезды до последнего.