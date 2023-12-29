Умерла актриса из "Ночного дозора" Джульетт Карре

Ушла из жизни Джульетт Карре, французская актриса кино, театра и ТВ, супруга и постоянная партнерша известного актера Мишеля Буке - и на сцене, и на экране.

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Буке, знаменитый, в частности, классической "Игрушкой", отошел весной прошлого года в возрасте 97 лет.

Карре скончалась вскоре после своего 90-летия.

Джульетт Карре снималась с 1970-х, на ее счету - "Ночной дозор" 1978-го, "Скупой", "Ребекка", "Смерть короля", "Пляска смерти", другие.

Об уходе Карре передают французские СМИ со ссылкой на актрису Гвендолин Амон.