Умерла актриса из "Ночного дозора" Джульетт Карре
Ушла из жизни Джульетт Карре, французская актриса кино, театра и ТВ, супруга и постоянная партнерша известного актера Мишеля Буке - и на сцене, и на экране.
Буке, знаменитый, в частности, классической "Игрушкой", отошел весной прошлого года в возрасте 97 лет.
Карре скончалась вскоре после своего 90-летия.
Джульетт Карре снималась с 1970-х, на ее счету - "Ночной дозор" 1978-го, "Скупой", "Ребекка", "Смерть короля", "Пляска смерти", другие.
Об уходе Карре передают французские СМИ со ссылкой на актрису Гвендолин Амон.
Причина смерти не называется.