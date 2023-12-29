Самойленко-младший рассказал о том, как попал на съёмки сериала «Слово пацана»

Завершившийся неделю назад сериал «Слово пацана» до сих пор является предметом обсуждений и споров. Актёр Александр Самойленко-младший, сыгравший в сериале роль комсомольского лидера Коневича, рассказал о том, как попал на съёмки, о съёмочном процессе, отношениях с другими участниками проекта и слухах относительно продолжения нашумевшего сериала. Подробное интервью читайте в материале «Вечерней Москвы».

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По словам Самойленко, возможность сняться в сериале он чуть было не пропустил. Приглашение на кастинг ему пришло на электронную почту и прочитал он его не сразу. А когда обнаружил, подумал, что оно адресовано его отцу и ему попало по ошибке.

Своего персонажа Самойленко охарактеризовал как лидера, выступающего за здравые идеи коммунизма, верящего в светлое будущее, при этом умеющего воспользоваться ситуацией в свою пользу. Он крутит свои дела прямо под носом у партии и никто его ни в чём не может заподозрить.

При этом, Самойленко считает, что совершенно не похож на своего героя в жизни. Ему даже приходилось объяснять, кого он играет.