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Участники «Битвы экстрасенсов» появятся в новом шоу

Участники шоу «Битва экстрасенсов» вновь появятся на телеэкранах. В начале 2024 года стартует проект под названием «Реванш». Об этом «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе ТНТ.

Участники «Битвы экстрасенсов» появятся в новом шоу
© ФедералПресс

«13 января на ТНТ выйдет новое мистическое шоу «Реванш», где участники «Битвы экстрасенсов», которые так и не смогли одержать победу, еще раз бросят вызов себе и покажут, на что они способны», – отметили на телеканале.

В этом проекте участники будут проходить задания здесь и сейчас, демонстрируя свои способности. А члены жюри – сильнейшие экстрасенсы и ведущие – будут выносить свои вердикты их работе.

Среди участников можно будет увидеть Соню Егорову, Николь Кузнецову, Ольгу Якубович, Елену Ивашину, Татьяну Ларину, Александра Кинжинова, Ангелину Изосимову и других.

Жюри проекта стали экстрасенсы Александр Шепс, Виктория Райдос и ведущие Илья Ларионов и Вера Сотникова.

Актеры
Виктория Райдос
Николь Кузнецова
Кристина Кормилицына
Александр Шепс
Татьяна Ларина
Вера Сотникова