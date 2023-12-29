Участники «Битвы экстрасенсов» появятся в новом шоу
Участники шоу «Битва экстрасенсов» вновь появятся на телеэкранах. В начале 2024 года стартует проект под названием «Реванш». Об этом «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе ТНТ.
«13 января на ТНТ выйдет новое мистическое шоу «Реванш», где участники «Битвы экстрасенсов», которые так и не смогли одержать победу, еще раз бросят вызов себе и покажут, на что они способны», – отметили на телеканале.
В этом проекте участники будут проходить задания здесь и сейчас, демонстрируя свои способности. А члены жюри – сильнейшие экстрасенсы и ведущие – будут выносить свои вердикты их работе.
Среди участников можно будет увидеть Соню Егорову, Николь Кузнецову, Ольгу Якубович, Елену Ивашину, Татьяну Ларину, Александра Кинжинова, Ангелину Изосимову и других.
Жюри проекта стали экстрасенсы Александр Шепс, Виктория Райдос и ведущие Илья Ларионов и Вера Сотникова.