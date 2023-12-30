Слава Копейкин отреагировал на хейт в адрес Валеры Турбо из «Слова пацана»
Молодой актёр Слава Копейкин проснулся знаменитым после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+). Он сыграл в проекте роль Валеры Турбо, которого зрители быстро записали в свои фавориты. Однако вскоре их постигло разочарование: в конце сериала Турбо стал принимать спорные решения.
В частности, зрителям не понравилось, как Валера Турбо повёл себя после случившегося с Айгуль. Он не поддержал переживавшего за девушку Марата и принялся болтать о произошедшем на каждом углу. После этого в соцсетях принялись писать о том, что Турбо из «Слова пацана» слишком сильно изменился к концу сезона. Однако сыгравший его актёр Вячеслав Копейкин в интервью порталу «СтарХит» заявил - это не так.
Мой персонаж не менялся в середине сезона. Он как жил по этим понятиям, так и живет.
Копейкин подчеркнул, что не одобряет поступков Валеры Турбо. Однако его поведение важно для сюжета и посыла сериала «Слово пацана», который показывает неприглядную сторону уличных банд.
К сожалению, понимают это не все. В Сети критика обрушилась и на Турбо, и на Славу Копейкина. Молодой человек старается не воспринимать слова комментаторов на свой счёт.
Понимаю, что иногда зритель отождествляет меня и персонажа, но я надеюсь, что со временем докажу в других ролях то, что я всё-таки другой человек, - уточнил Копейкин.
Также он ответил на вопрос, будет ли второй сезон у «Слова пацана». Оказалось, что даже исполнитель одной из центральных ролей этого не знает. По словам Копейкина, точной информацией не обладает никто - вероятно, решение о продлении проекта будет обсуждаться позднее.