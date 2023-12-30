Слава Копейкин отреагировал на хейт в адрес Валеры Турбо из «Слова пацана»

Молодой актёр Слава Копейкин проснулся знаменитым после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+). Он сыграл в проекте роль Валеры Турбо, которого зрители быстро записали в свои фавориты. Однако вскоре их постигло разочарование: в конце сериала Турбо стал принимать спорные решения.

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В частности, зрителям не понравилось, как Валера Турбо повёл себя после случившегося с Айгуль. Он не поддержал переживавшего за девушку Марата и принялся болтать о произошедшем на каждом углу. После этого в соцсетях принялись писать о том, что Турбо из «Слова пацана» слишком сильно изменился к концу сезона. Однако сыгравший его актёр Вячеслав Копейкин в интервью порталу «СтарХит» заявил - это не так.

Мой персонаж не менялся в середине сезона. Он как жил по этим понятиям, так и живет.

Копейкин подчеркнул, что не одобряет поступков Валеры Турбо. Однако его поведение важно для сюжета и посыла сериала «Слово пацана», который показывает неприглядную сторону уличных банд.

К сожалению, понимают это не все. В Сети критика обрушилась и на Турбо, и на Славу Копейкина. Молодой человек старается не воспринимать слова комментаторов на свой счёт.

Понимаю, что иногда зритель отождествляет меня и персонажа, но я надеюсь, что со временем докажу в других ролях то, что я всё-таки другой человек, - уточнил Копейкин.