Сегодня известный советский и российский актер, режиссер и продюсер Сергей Жигунов разменял седьмой десяток лет жизни. В свой 61-й год день рождения он наверняка пожелает себе в этом году удачи — в последнее время дела на коммерческой ниве у него шли из рук вон плохо.

Сергей Жигунов появился на свет 2 января 1961 года в городе Ростове-на-Дону в семье преподавателя политической экономии Виктора и актрисы Галины. При этом отец тоже любил в свободное время выходить на сцену, играя в театре Дворца культуры завода «Ростсельмаш». В школе Сергей не отличался хорошим поведением, из-за чего ему даже приходилось менять общеобразовательное заведение. Свое творческие таланты он начал проявлять в музыкальной школе. Играл в школьном ансамбле, часто посещал с родителями театр и даже играл небольшие детские роли. Например, Чебурашки. По-настоящему подросток заболел театром после гастролей в Ростове-на-Дону театра «Ленком». Сергею очень понравилась игра Николая Караченцова.

После окончания школы юный Жигунов поехал в 1980 году покорять столицу и подал документы в Высшее театральное училище имени Б.В. Щукина. Известно, что долго проучиться в «Щуке» он не смог и вскоре был отчислен. В многочисленных биографиях сей факт объясняется тем, что Жигунова стали много приглашать на съемки и он предпочитал не учиться, а играть в кино. Однако, первые фильмы с участием Жигунова-актера датируются только 1983 годом. Так или иначе, но Сергей вернулся в Ростов-на-Дону и работал в театре юного зрителя.

Всего через год он снова отравляется в столицу, восстанавливается в училище, но на другом курсе. Теперь он отучился как положено, окончив училище в 1986 году, да и стал появляться в кино. Его первыми фильмами были «Клятвенная запись», «Признать виновным», «Два гусара», «Поручить генералу Нестерову...» и другие. На последнем курсе училища ростовчанин женится на актрисе Вере Новиковой.

В 1985 году Жигунов снимался уже очень много и его пригласили на пробы к фильму «Гардемарины, вперед!». В это же время актера призвали на службу в армию, но Жигунова удалось устроить в кавалерийский полк, квартировавшийся в подмосковном Алабино и принимавший участие в съемках кинокартины. Это позволило артисту совмещать службу и съемки в знаменитом фильме. На завершающей стадии работы над фильмом Жигунов получил довольно серьезную травму, а еще в одном эпизоде ему чуть не выкололи шпагой глаз. Актер оказался в госпитале и озвучивать его в готовом материале пришлось Олегу Меньшикову. Роль Александра Белова в фильме «Гардемарины, вперед!» открыла перед Жигуновым новые творческие просторы. Кинокартина имела бешеную популярность, вчерашние неизвестные актеры-гардемарины в один миг стали звездами советского кино. Им стали предлагать другие роли и, как правило, главные. Жигунов снялся в советско-чехословацком военном фильме, в польской картине, а на родине были главные роли в проектах «Поездка в Висбаден», «Подземелье ведьм», «Виват, гардемарины!».

В 1990 году Жигунов решил заработать не только актерским мастерским, но и деятельностью, которая кинематографу сопутствует. Он становится генеральным директором творческого объединения «Шанс» киноконцерна «Мосфильм». Возможно, что коммерция лишила нас возможности увидеть немало новых ярких ролей актера. В начале 90-х запомнился разве что фильм «Сердца трех». В нем он не только сыграл Генри Моргана, но и впервые выступил в качестве продюсера. Этот фильм вкупе с памятью о гардемаринах во многом повлиял на присвоение Жигунову в 1995 году звания Заслуженного артиста Российской Федерации.

В 2000 году Жигунов возглавил Гильдию актеров кино России, сменив на этом посту Евгения Жарикова. Этой организацией он руководил пять лет. Также в начале нулевых три года был членом Совета по культуре и искусству при президенте РФ. Есть сведения, что в 2003 году актер вступил в партию «Единая Россия». Жигунов оставался медийной личностью, но выдающихся ролей у него не стало.

Новая волна популярности наступила с выходом на экраны сериала «Моя прекрасная няня». Почти пять лет съемок и 173 серии позволяли Жигунова не сходить с экранов. Главную роль в сериале играла Анастасия Заворотнюк, с которой у актера возник роман не только на съемочной площадке, но и в жизни. В марте 2007 года последовал развод с Новиковой, но через два с небольшим года, по окончании амурных дел с Заворотнюк, Жигунов и Новиков расписались вновь...

В начале прошлого десятилетия в творческой карьере Жигунова произошло несколько знаковых событий. Как приятных, так и напротив. Огромный успех имел телесериал «Однажды в Ростове» сразу с несколькими сюжетными линиями. Тут Жигунов выступил в качестве одного из главных героев и продюсера. Наверное, этот сериал был обречен на положительные отзывы. Все-таки Ростов-на-Дону — родной город актера и он вложил в эту работу всю свою душу. В 2013 году Жигунов впервые снял кино как режиссер. Это был сериал «Три мушкетера». Выбор темы тоже не случаен. Еще в детстве, когда одноклассники Сергея мечтали стать космонавтами и военными, он хотел быть мушкетером. Жигунов понимал, что его работу будут сравнивать с советским аналогом, но все-таки пошел на риск. «Понятно, что критики избежать не удастся. Но сразу хочу сказать, что не ставил перед собой цели с кем-то соревноваться. Я собираюсь экранизировать роман Дюма, а не снимать ремейк», - говорил тогда режиссер.

Сериал и его сокращенная версия получили разноплановые оценки. Эксперты как хвалили работу, так и считали ее неудачной по сравнению с творением Георгия Юнгвальд-Хилькевича.

В эти годы у Жигунова-продюсера было немало проектов, некоторые из которых удались, но в целом деятельность бывшего гардемарина в финансовом плане ушла в минус. Несколько организаций выставили иски по невозвращенным кредитам, бравшимся на кино. Практически по всем компаниям Жигунова были заведены дела по признанию их банкротами. В октябре 2019 года СМИ сообщали о том, что у Жигунова была арестована квартира в Москве.

В 2020 году Жигунов заявил о намерениях снять сериал о гардемаринах в качестве продюсер, но играть в нем не собирался. Тогда сообщалось, что работа над сценарием еще не началась. Не слышно об этом сериале и до сих пор.

В том же коронавирусном году у Жигунова произошли новые перемены на личном фронте. Он снова, во второй раз разводится с Новиковой. Вместе они воспитали дочь Марию, которая еще ребенком снялась в двух фильмах. Также Сергей воспитывал как свою дочь падчерицу Анастасию — дочку Веры Новикова от ее предыдущего брака. В марте 2021 года Жигунов расписался со своей новой пассией — журналисткой Викторией Ворожбит, а осенью того же года несколько внезапно выступил на выборах в Госдуму советником председателя партии «Новые люди».

Жигунов очень мало снимался в последние годы, что также может быть связано с теми проблемами, которые его преследуют после прошлых проектов. В марте 2023 года выяснилось, что второй сезон сериала Жигунова «Горюнов» был продан по причине банкротства ООО «Продюсерский центр Сергея Жигунова. Ноксс Банк из Волгограда инициировал процедуру конкурсного производства в отношении артиста. У этого банка были претензии к Жигунову еще с 2014 года. Всего с актера потребовали 38 млн рублей, из которых его квартира погасила только 16 млн рублей.