1 января умер актер из "Стартрека" Мики Коттрелл

Ушел из жизни Мики Коттрелл, американский актер кино и ТВ, продюсер и публицист.

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На актерском счету Коттрелла - почти четыре десятка проектов. Он сыграл, в частности, в двух сериалах вселенной "Стартрека" - "Следующее поколение" и "Вояджер". Плюс - "Мой личный штат Айдахо", четвертый "Восставший из ада", "Эд Вуд"Бёртона, "Способный ученик" по Кингу.

Ленты, которые представлял Мики, в разное время взяли восемь призов "Сандэнса" и три "Оскара".

Коттрелл родился в 1944 году в Иллинойсе, умер 1 января в Калифорнии. Информация об этом появилась в его профиле агрегатора IMDb.