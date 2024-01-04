1 января умер актер из "Стартрека" Мики Коттрелл
Ушел из жизни Мики Коттрелл, американский актер кино и ТВ, продюсер и публицист.
На актерском счету Коттрелла - почти четыре десятка проектов. Он сыграл, в частности, в двух сериалах вселенной "Стартрека" - "Следующее поколение" и "Вояджер". Плюс - "Мой личный штат Айдахо", четвертый "Восставший из ада", "Эд Вуд"Бёртона, "Способный ученик" по Кингу.
Ленты, которые представлял Мики, в разное время взяли восемь призов "Сандэнса" и три "Оскара".
Коттрелл родился в 1944 году в Иллинойсе, умер 1 января в Калифорнии. Информация об этом появилась в его профиле агрегатора IMDb.
Как уточнили друзья 79-летнего артиста, Мики отошел в богадельне для ветеранов киноиндустрии. Причина не названа, но известно - об этом пишет THR, - что здоровье ветерана сильно подкосил перенесенный в 2016-м инсульт.