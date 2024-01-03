Умер актер из сериала «Глухарь»

Российский кинокритик, сценарист продюсер и актер Петр Черняев умер на 71-м году жизни. Об этом со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов сообщает РИА Новости.

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Отечественному зрителю артист известен по ролям в таких сериалах как «Глухарь», «Склифосовский», «Универ», «Интерны», «След», «Ранетки» и «Солдаты». Всего актер участвовал в 140 проектах.