Марго Робби с радостью передаст роль Харли Квинн другой актрисе

Марго Робби в недавнем интервью рассказала , что с радостью передала бы кому-нибудь роль Харли Квинн в перезапущенной киновселенной DC. Более того, актриса хотела, чтобы героиню сыграл кто-то другой, чтобы лучше раскрыть её потенциал.

Робби отметила, что Харли всегда была тем персонажем, которого могут играть многие актрисы, чтобы лучше раскрыть её как героиню.

Я всегда хотела, чтобы Харли была персонажем, которого могли бы сыграть другие актрисы — так же как многих культовых мужских персонажей. Для неё это всегда было мечтой. Харли такая забавная и может развиваться в самых разных направлениях. Ты отдаешь её в чьи-то руки и думаешь: «Что они собираются с ней делать?» Вариантов бесконечное множество.