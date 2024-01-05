Российский режиссер Елена Демидова умерла в 59 лет. Об этом сообщила коллега Демидовой Марина Разбежкина на своей странице в социальной сети Facebook. Демидова стала одной из первых выпускниц Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. За 59 лет жизни Демидова получила образование инженера, историка и режиссера.

Киношколу по последней специальности она закончила в 2006 году. После этого она входила в союз кинематографистов, а также в Гильдию кинорежиссеров РФ и Гильдию неигрового кино. В ее портфолио входило сотрудничество с киностудией имени М. Горького, телеканалом "Культура" и финским телеканалом YLE. Женщина возглавляла мастерскую документального кино для молодых режиссеров в студии детских и юношеских фильмов имени Горького, а также мастерскую для молодых документалистов на кинофестивале "Кинопроба". Режиссер сняла картины "Алиса из страны чудес", "Прикосновение ветра" и "Саша, Лена и железный дракон".