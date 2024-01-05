Скончалась актриса Глинис Джонс в возрасте 100 лет

Менеджер актрисы Митч Клем подтвердил, что Глинис ушла из жизни в четверг, 4 января, в доме престарелых от «естественных причин». Он отметил, что это большая утрата для Голливуда и назвал ее последней представительницей старой Голливудской школы.

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Один из самых значимых моментов в карьере актрисы была ее роль в спектакле "A Little Night Music", за которую она была удостоена премии Тони в 1973 году. Она также сыграла в фильме "Бродяги" (1960), который получил пять номинаций на премию «Оскар», в том числе и за лучшую женскую роль второго плана, которую исполнила Глинис Джонс. Ее талант был отмечен также в фильме "Мэри Поппинс" (1964), удостоенном пяти «Оскаров».

Среди других известных работ Глинис Джонс можно назвать "49-я параллель" (1941), "Идеальный муж" (1947), "Ловкач" (1952), "Вокруг света за 80 дней" (1956), "Отдать всё, что есть у меня" (1957) и "Покаты спал" (1995).