Актриса Ханде Эрчел опубликовала архивные снимки — фанаты жестко ее критикуют

Последнее время критики в инстаграме* звезды турецких сериалов больше, чем восторженных комментариев. Все дело в том, что Ханде Эрчел кардинально сменила имидж — перекрасила волосы в рыжий. Перемены во внешности актрисы пришлись фанатам не по вкусу, многие просят ее вернуть прежний цвет, а самые красноречивые сравнивают ее с порнозвездой.

Ханде критика обычно не трогает — на нее подписаны 30 миллионов человек, комментарии бывают всякие. Но в этот раз недовольных оказалось так много, что актриса, похоже, мимо пройти не смогла. Так, по крайней мере, посчитали ее подписчики после того, как Ханде опубликовала снимки, на которых у нее прежний цвет волос. Фото, очевидно, сделано незадолго до преображения актрисы, а потому она им и поделилась. Но фанатов не переубедишь. « Соскучилась по старой Ханде, как и мы все?» — обратился к звезде пользователь. «Она послушала людей и поняла, что надо возвращать цвет волос», — добавил другой. «В следующий раз сначала думай, а потом делай», — отметил еще один.