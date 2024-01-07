В США умерла актриса Синди Морган
Актриса Синди Морган, получившая известность в 1980-х годах благодаря своей роли в культовом классическом фильме "Гольф-клуб", умерла в возрасте 69 лет, сообщили официальные лица.
Морган снялась в этой комедии, вышедшей на экраны в 1980 году, в роли кокетливой племянницы главы загородного клуба. Ее партнерами по фильму были Билл Мюррей, Родни Дэнджерфилд и Чеви Чейз.
Также Морган сыграла в фантастическом фильме 1980-х "Трон" вместе с Джеффом Бриджесом. Прежде чем попасть на большой экран, уроженка Чикаго окончила университет Северного Иллинойса по специальности "коммуникации".
Представитель офиса шерифа округа Палм-Бич сообщил Fox News, что актриса умерла естественной смертью "несколько дней назад".
Соседка Морган вызвала полицию в их дом в Лейк-Уорт-Бич 30 декабря, когда она вернулась из отпуска, сообщает TMZ. Женщина постучала в дверь, но ответа не получила ответа. Приехавшим полицейским соседка рассказала, что почувствовала сильный запах, исходящий изнутри. Правоохранители обнаружили Морган мертвой в ее комнате.