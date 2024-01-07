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В США умерла актриса Синди Морган

Актриса Синди Морган, получившая известность в 1980-х годах благодаря своей роли в культовом классическом фильме "Гольф-клуб", умерла в возрасте 69 лет, сообщили официальные лица.

В США умерла актриса Синди Морган
© Rg.ru

Морган снялась в этой комедии, вышедшей на экраны в 1980 году, в роли кокетливой племянницы главы загородного клуба. Ее партнерами по фильму были Билл Мюррей, Родни Дэнджерфилд и Чеви Чейз.

Также Морган сыграла в фантастическом фильме 1980-х "Трон" вместе с Джеффом Бриджесом. Прежде чем попасть на большой экран, уроженка Чикаго окончила университет Северного Иллинойса по специальности "коммуникации".

Представитель офиса шерифа округа Палм-Бич сообщил Fox News, что актриса умерла естественной смертью "несколько дней назад".

Соседка Морган вызвала полицию в их дом в Лейк-Уорт-Бич 30 декабря, когда она вернулась из отпуска, сообщает TMZ. Женщина постучала в дверь, но ответа не получила ответа. Приехавшим полицейским соседка рассказала, что почувствовала сильный запах, исходящий изнутри. Правоохранители обнаружили Морган мертвой в ее комнате.

Актеры
Трон
Джефф Бриджес
Чеви Чейз
Билл Мюррей