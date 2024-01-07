Актриса из "Интимного портрета" умерла в 51 год от алкоголизма и анорексии

Стала известна причина смерти Кейши Уитакер, американской актрисы, продюсера и бывшей модели. Кейша известна, в частности, по проектам "Интимный портрет" и "Гордый".

Об уходе артистки, бывшей жены актера Фореста Уитакера, в прошлом году сообщила ее дочь, не называя причин и обстоятельств.

Согласно официальным заключениям, полученным порталом TMZ, Кейша умерла от отказа печени, вызванного многолетним алкоголизмом.

В документе также говорится о почечной недостаточности и анорексии, ставших еще одним фактором, ускорившим смерть женщины.

Уитакер скончалась в одном из медцентров округа Лос-Анджелес, врачи которого оказались бессильны.