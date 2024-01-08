От рака умерла звезда "Бомбической блондинки" Сара Райс

Ушла из жизни Сара Райс (не путать с молодой тезкой из "Робоцыпа" - прим. "Кинократии") - американская актриса телевидения и в первую очередь - Бродвея.

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На бродвейской сцене Райс сыграла в оригинальном "Суини Тодде, демоне-парикмахере" и "Маленькой ночной серенаде". Оба проекта - постановки Стивена Сондхайма.

Роль в "Демоне" принесла артистке в 1979-м Theatre World Award - премию, ежегодно вручаемую за выдающийся сценический дебют.

Райс скончалась от рака в Нью-Йорке на 69-м году жизни. Некролог публикует, в частности, Broadway World.

Сара Райс родилась в 1955 году на Окинаве, Япония, где в ВВС служил ее отец. Вскоре семья переехала в Аризону. Учась в колледже, Сара активно участвовала в любительских спектаклях. С 18 лет жила в Нью-Йорке. Получила образование в области классического балета. Участвовала в оперных постановках.