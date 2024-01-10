Актёр Лев Зулькарнаев признался, что кто-то выложил его номер в сеть

Актёр Лев Зулькарнаев, получивший известность, благодаря роли Зимы в сериале «Слово пацана», переживает неожиданно свалившуюся на него популярность. Недавно у него появилась в связи с этим проблема: кто-то выложил в сеть телефонный номер артиста.

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В интервью изданию 72.ru Зулькарнаев рассказал, что его телефон теперь просто разрывается. Буквально каждые десятьминут ему кто-то звонит или пишет. Не говоря уже о том, что его везде стали узнавать. Теперь актёр раздумывает о том, как справится со всем этим вниманием.