Лучшие образы звезд с красной дорожки «Золотого глобуса»

В Лос-Анджелесе состоялась 81-я ежегодная церемония вручения «Золотой глобус», которую вел комик Джо Кой. Вечер, посвященный достижениям как в кино, так и на телевидении, открыл долгожданный сезон награждений, и дал звездам шанс вновь оказаться в центре модного внимания. Церемония традиционно служит предвестником вручения премии «Оскар», поэтому знаменитости тщательно подходят к выбору нарядов.

Поскольку в этом году фильм «Барби» был номинирован на «Золотой глобус» больше, чем любой другой, неудивительно, что его звезда Марго Робби появилась на церемонии в розовом, а именно в платье от Giorgio Armani, созданном по образу Barbie Superstar 1977 года выпуска.

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Звезда «Полового воспитания» и «Короны» Джиллиан Андерсон выбрала белое платье с пышной юбкой от Gabriela Hearst. Актриса дополнила образ серебристой сумкой-багетом.

Розамунд Пайк появилась в кутюрном платье Dior и причудливом головном уборе Philip Treacy и стала одной из самых обсуждаемых героинь вечера.

Эль Фаннинг появилась на церемонии в атласном винтажном платье Pierre Balmain с акцентным трендовым бантом.

Кэри Маллиган облачилась в платье работы креативного директора Schiaparelli Дэниэла Роузберри, на которое его вдохновил наряд основательницы модного дома Эльзы Скиапарелли 1949 года.

Певица Тейлор Свифт, номинированная на премию в категории «Лучшие кинематографические и кассовые достижения» за концерт Taylor Swift: The Eras Tour, была одета в мерцающее зеленое платье от Gucci и украшения De Beers.

Лицо дома Dior Натали Портман появилась в элегантном платье бренда, которое было украшено импрессионистским цветочным садом, вышитым вручную.

Дженнифер Лопес была одета в розовое платье-русалка от Nicole + Felicia Couture с открытыми плечами, огромными рукавами-розетками и шлейфом.

Барри Кеоган надел красный шерстяной пиджак с фирменным узором Damier от Louis Vuitton, дополненный красными брюками из коллекции лейбла весна-лето 2024, жемчужной поясной цепочкой, колье, серьгами и брошью Tiffany & Co.

Звезда «Дюны» и «Вонки» Тимоти Шаламе блистал в черном образе от Celine Homme.