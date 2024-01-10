Звезда турецких сериалов умерла во время чтения сценария

Умерла звезда турецких фильмов и сериалов Айла Алган. Об этом сообщает TRT.

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У 86-летней актрисы произошло кровоизлияние в мозг во время чтения нового сценария. Артистку экстренно госпитализировали, но медики не смогли ее спасти.

Айла Алган известна по ролям в сериале «Тысяча и одна ночь» и в фильме «Последний гарем». Она работала более чем в 50 проектах.