Звезда «Слова пацана» опубликовал кадры с проб в сериал

Актер Лев Зулькарнаев, исполнивший роль Зимы в сериале «Слово пацана», показал видеозапись проб на роль. На кадрах, опубликованных в его Telegram-канале, видно, как он отыгрывает сцену, которую впоследствии сыграл другой актер — Вячеслав Копейкин. Зулькарнаев подчеркнул, что в процессе создания сериалов персонажи постоянно меняются, так как сценарий — это «живая материя».

С разрешения режиссера публикую кусочек из актерских проб на Зиму из «Слова пацана». Сцена в процессе отошла Турбо. Удивительно, конечно, наблюдать, как меняется персонаж от сценария к экрану. Живая материя, — рассказал он.

Зулькарнаев ранее заявил, что его номер телефона выложили в Сеть, после чего на него обрушился шквал звонков и сообщений. По его словам, он постоянно думает о том, как не сойти с ума от пристального внимания публики. Актер также подчеркнул, что он не хочет остаться в памяти зрителя в образе криминального персонажа.