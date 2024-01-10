Голливудские актеры, которые до известности жили бедно

Истории о том, как бедные становятся богатыми, вселяют надежду и напоминают даже самым отъявленным мечтателям о том, что упорный труд, оптимизм и настойчивость иногда приносят свои плоды, каким бы трудным ни казался путь.

В мире полно знаменитостей, чье прошлое складывается из историй о бедности, плохой семье и трудностях, которые пришлось преодолеть. В списке «Рамблера» — знаменитости, которые до известности жили очень бедно.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес выросла в Бронксе и ходила в дырявых ботинках. Когда она решила бросить колледж и заняться пением, то даже стала бездомной на некоторое время. Бывшая судья american idol рассказала, что в те дни она ютилась на диванчиках в танцевальных студиях.

«Я думала: „Могу ли я спать здесь, когда все уйдут домой… на диване? “», — сказала она. «Теперь, когда я вспоминаю об этом, и думаю о том, что если один из моих детей, которому 18, делает это (а мне было 18), у меня бы случился сердечный приступ».

Марк Уолберг

Марк Уолберг был младшим из девяти детей. Его родители не могли позволить себе все необходимое для воспитания детей, поэтому они жили в бедных условиях. Позднее родители развелись, а Марк стал употреблять наркотики и заниматься преступной деятельностью, за что был вынужден отсидеть в тюрьме.

Уолберг начал пытаться изменить ситуацию и улучшить свою жизнь, начав новую чистую главу. Он начал свою карьеру как певец, а затем получил свою первую актерскую роль. Уолберг стал одним из крупнейших актеров последних двух десятилетий благодаря таким фильмам, как «Третий лишний» и «Трансформеры».

Деми Мур

Деми Мур жила в трейлере и переезжала с места на место со своими родителями-алкоголиками на протяжении всего детства. В 16 лет она бросила школу и уехала от абьюзивных родителей.

Она работала коллектором и моделью, прежде чем получила роль второго плана в фильме 1981 года «Выбор» и поняла, что все риски стоили того.

«Мы не были нищими, но у нас не было много денег. Я начала эту карьеру, не имея никакого опыта или связи с актерским мастерством. У меня было так мало денег, что мне нечего было терять и все можно было выиграть, если бы я рискнула».

Джим Кэрри

Когда Кэрри было всего 12 лет, его отец потерял работу, оставив четверых детей и их маму-домохозяйку в довольно стесненных обстоятельствах.

«Мой отец потерял работу, когда ему был 51 год, и это был настоящий „вау“, удар по яйцам. Некоторое время мы жили в фургоне и работали все вместе — охранниками и уборщиками».

После школы Кэрри подрабатывал на фабрике, но дни, когда он выполнял грязную работу, конечно, давно прошли.

Лейтон Мистер

У Мистер было не так много опыта для роли Блэр Уолдорф в сериале «Сплетница». Первые несколько лет ее жизни были далеко не гламурными.

Актриса родилась в тюрьме, когда ее мать отбывала срок за контрабанду наркотиков. Детство Мистер провела во Флориде с бабушкой, пока ее мать не вышла на свободу и они не воссоединились.

Когда ей было 10 лет, они переехали в Нью-Йорк, чтобы Мистер могла работать моделью, а спустя четыре года она снова собрала вещи и отправилась в Лос-Анджелес, где начала прослушиваться на роли и посещать курсы актерского мастерства.

«Я не могла воспринимать детские темы. „Я не нравлюсь Джимми!“ Кого это волнует? Я переживала, что у нас нет денег на бензин или еду. Это были мои проблемы», — сказала она в интервью в 2012 году.

Том Круз

Несмотря на то, что Том Круз является одним из самых успешных и высокооплачиваемых актеров современности, он вырос в крайней бедности. Его семья с трудом сводила концы с концами, а отец и мать работали не покладая рук, чтобы прокормить семью. Его отец был электриком, который изо всех сил пытался найти работу, в результате чего они вели кочевой образ жизни, а его матери приходилось работать в три смены, чтобы выжить.

Том Круз начал устраиваться на работу в 8 лет, чтобы помочь семье и иметь возможность покупать билеты в кино, чтобы приобщиться к тому, что приносило ему больше всего радости.

Арнольд Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер вырос почти без ничего. У него не было ни денег, ни холодильника, ни водопровода. До 15 лет он не знал, что такое душ. Он был беден, но у него была мечта. Выдающийся актер впервые занялся бодибилдингом, чтобы попасть в киноиндустрию, но он не знал, что это заведет его так далеко.