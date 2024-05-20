Актеры, которые пострадали после неудачной пластики

Молодость не может длиться вечно, поэтому в погоне за красотой женщины готовы на многое, чтобы продлить момент своей привлекательности. Однако далеко не всегда пластическая хирургия идет на пользу.

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Некоторые знаменитости так увлеклись собственной внешностью, что скорее изуродовали себя, чем освежили свой внешний вид. “Рамблер” рассказывает об актерах, которые стали жертвами пластической хирургии.

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К изменениям во внешности Памела Андерсон приступила в 2016 году, на последней неделе декабря. Публику взволновал первый выход актрисы в свет, ведь ее внешность кардинально изменилась. Новое лицо звезды мало походило на то, к которому все привыкли. У Андерсон уменьшились глаза, щеки стали значительно больше и более округлыми и практически пропала подвижность лицевых мышц. Поклонники сравнивают актрису с фарфоровой куклой или статуэткой, сожалея, что звезда так испортила свой внешний облик.

Флинн Бойл

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В начале 2000-х актриса заявляла, что не планирует стареть и приложил все усилия, чтобы сохранить свои молодость и красоту. Последней значительной ролью Флинн Бойл было участие в фильме “Люди в черном-2”, а потом карьера актрисы пошла на спад. Ей перестали делать предложения об участии в крупных проектах, и актриса нашла свое утешение в пластической хирургии. К 2010 году Бойл полностью изменила свою внешность, которая была ей совсем не к лицу.

Сидни Ром

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Актриса была невероятно красива в молодости, однако так не могло продолжаться вечно. Карьера Сидни Ром постепенно начала сходить на нет. Чтобы сохранить красивую внешность, актриса решила прибегнуть к помощи пластической хирургии. Операции не пошли ей на пользу, и теперь прежнюю красавицу выдают только глаза.

Как выглядит актриса, которая никогда не делала пластику

Микки Рурк

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Участие в съемках мелодрамы “ 9 ½ недель” сделало актера настоящим секс-символом. Увлекался Микки Рурк не только актерством, но и спортом. На одной из тренировок по боксу ему словами нос и разбили скулу, поэтому актер был вынужден провести пластическую операцию. Однако он выбрал плохого пластического хирурга, что только усугубило ситуацию. Лицо актера претерпело сильные изменения, что не могло сказаться на его карьере. Режиссеры перестали приглашать Рурка на съемки, а сам актер признавался, что тяжело наблюдать, как он с каждым днем выглядит все хуже и хуже.

Джоан Риверс

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Американская актриса без стеснения говорила, что прибегала к помощи пластических хирургов. Причем совсем не пожалела, когда увидела получившейся результат. Однако многие негативно оценивают преображения актрисы, но самой Джоан Риверс нравится исход изменений во внешности.